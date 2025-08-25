Meteo, ondata di maltempo sull'Italia a fine agosto: ecco dove

Introduzione
Settimana di contrasti sul Mediterraneo, che si prepara a vivere giorni movimentati sul fronte meteorologico. Come segnala IlMeteo.it, dopo una fase più stabile con sole e temperature in rialzo, entro fine mese arriverà una svolta decisa con il ritorno di piogge e temporali. Ecco nel dettaglio le previsioni delle prossime ore e dei prossimi giorni.
Quello che devi sapere
Sole e stabilità fino a martedì 26 agosto
In questa prima parte della settimana la pressione sul bacino del Mediterraneo è in temporaneo aumento. Ciò favorirà giornate perlopiù soleggiate e stabili, con un generale rialzo delle temperature fino a tutta la giornata di martedì 26. Non mancherà, tuttavia, l’imprevedibilità tipica dell’estate: nelle ore pomeridiane di martedì, infatti, qualche temporale improvviso potrà svilupparsi sui rilievi, in particolare su Alpi e Prealpi, generato dal contrasto tra il caldo nei bassi strati e le correnti fresche in quota
Mercoledì 27 agosto: cambia lo scenario
A partire da mercoledì 27 agosto la situazione muterà radicalmente. L’Atlantico tornerà a bussare con forza, spinto dalle correnti sud-occidentali collegate ai resti dell'ex uragano Erin. Le prime piogge e i temporali interesseranno le regioni settentrionali, soprattutto le Alpi centro-occidentali. Sul resto della Penisola il tempo rimarrà più tranquillo, ma con nubi in aumento e venti di Scirocco in rinforzo, segnale di un imminente cambiamento.
Giovedì 28: maltempo al Nord, caldo intenso al Sud
La giornata di giovedì sarà il momento più critico. Con l’ex ciclone Erin ormai trasformato in tempesta extra-tropicale al largo della Scozia, il Nord Italia vivrà un netto peggioramento: sono attesi temporali diffusi e localmente intensi anche in pianura, con rischio di fenomeni violenti. Al contrario, Centro e Sud continueranno a sperimentare tempo stabile e temperature elevate. Le coste ioniche e la Sardegna potrebbero toccare picchi oltre i 35 gradi, con un’afa opprimente che renderà l’atmosfera particolarmente pesante.
Venerdì 29 agosto: Italia spaccata in due
Venerdì il contrasto sarà ancora più evidente. Il Nord e parte del versante tirrenico del Centro – tra Piemonte, Lombardia orientale, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio – saranno interessati da piogge persistenti e temporali accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Nel frattempo, il Sud vivrà la fase più calda, con punte fino a 37 gradi in Puglia, Sicilia e Calabria. Qualche rovescio isolato potrebbe comparire su Basilicata tirrenica e Calabria settentrionale, senza però modificare il quadro complessivo
Da sabato 30 atteso miglioramento al Nord
Con l’inizio del weekend gli effetti di Erin tenderanno ad attenuarsi. Sabato 30 agosto il meteo mostrerà segnali di miglioramento al Nord, mentre il caldo africano e i venti provenienti dal Nord Africa si indeboliranno progressivamente, riportando gradualmente condizioni più in linea con il periodo
Settembre tra anomalie e “estate settembrina”
Le prime proiezioni indicano che settembre potrebbe sorprendere gran parte del Paese. Un flusso perturbato di origine atlantica ed europea settentrionale porterà nella prima decade una serie di cicloni con piogge, temporali e, localmente, fenomeni estremi. Le precipitazioni saranno spesso brevi e intense, tipiche del periodo, lasciando spazio anche a schiarite. Le temperature caleranno sotto la media stagionale soprattutto al Centro-Nord, mentre al Sud e nelle Isole resteranno più vicine alla media stagionale. Tuttavia, dopo questa fase instabile, non si esclude un nuovo ritorno dell’anticiclone africano, capace di riportare sole e caldo oltre i 30 gradi soprattutto al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori: una dinamica che ricalca la classica “estate settembrina”