Meteo, ondata di maltempo sull'Italia a fine agosto: ecco dove

Venerdì il contrasto sarà ancora più evidente. Il Nord e parte del versante tirrenico del Centro – tra Piemonte, Lombardia orientale, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio – saranno interessati da piogge persistenti e temporali accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Nel frattempo, il Sud vivrà la fase più calda, con punte fino a 37 gradi in Puglia, Sicilia e Calabria. Qualche rovescio isolato potrebbe comparire su Basilicata tirrenica e Calabria settentrionale, senza però modificare il quadro complessivo