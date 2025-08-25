Roma, donna rapinata e violentata nel parco di Tor Tre Teste: si cerca il colpevoleCronaca
Al vaglio dei carabinieri, le telecamere nell'area per coprire tutte le possibili vie di fuga dell'uomo, identificato dalla donna come straniero. La vittima, 60 anni, è stata portata al Policlinico Casilino per il protocollo rosa
Una donna romana di 60 anni ha denunciato di esser stata rapinata del cellulare e violentata da un uomo non ancora identificato. I fatti sono avvenuti ieri mattina poco dopo le 6, al parco di Tor Tre Teste. Sul posto, dopo la chiamata al 112, i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima al Policlinico Casilino per il protocollo rosa, e i carabinieri della compagnia Casilina impegnati nelle indagini.
Telecamere al vaglio dei carabinieri
La donna stava portando a passeggio il suo cane, quando è stata sorpresa dall'uomo, descritto come "di colore", che l'ha rapinata del cellulare e violentata. Scioccata dopo l'aggressione, la vittima si è preoccupata di mettere in sicurezza il proprio cane affidandolo a una vicina di casa per poi chiamare i soccorsi per lei. Al vaglio dei carabinieri della compagnia Casilina, impegnati nelle indagini insieme al nucleo investigativo di Roma, le telecamere nell'area per coprire tutte le possibili vie di fuga. Sul posto anche il figlio della vittima.
Ipa/ Sky TG24 / Quorum YouTrend
Sondaggio, 80% delle donne non si sente al sicuro per strada di notte
In Italia continua a restare molto alta l’attenzione sui femminicidi, dopo il caso di Giulia Cecchettin. Secondo una rilevazione realizzata da Quorum / YouTrend per Sky TG24, il 58% degli intervistati concorda nel considerarli un reato più grave rispetto agli altri omicidi. Le soluzioni ritenute più efficaci per contrastare il fenomeno sono l’insegnamento di parità di genere ed educazione affettiva nelle scuole e l’inasprimento delle pene. Per l’83% quando le donne denunciano un abuso sessuale devono essere credute