Roma, donna rapinata e violentata nel parco di Tor Tre Teste: si cerca il colpevole

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Al vaglio dei carabinieri, le telecamere nell'area per coprire tutte le possibili vie di fuga dell'uomo, identificato dalla donna come straniero. La vittima, 60 anni, è stata portata al Policlinico Casilino per il protocollo rosa

ascolta articolo

Una donna romana di 60 anni ha denunciato di esser stata rapinata del cellulare e violentata da un uomo non ancora identificato. I fatti sono avvenuti ieri mattina poco dopo le 6, al parco di Tor Tre Teste. Sul posto, dopo la chiamata al 112, i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima al Policlinico Casilino per il protocollo rosa, e i carabinieri della compagnia Casilina impegnati nelle indagini.

Telecamere al vaglio dei carabinieri

La donna stava portando a passeggio il suo cane, quando è stata sorpresa dall'uomo, descritto come "di colore", che l'ha rapinata del cellulare e violentata. Scioccata dopo l'aggressione, la vittima si è preoccupata di mettere in sicurezza il proprio cane affidandolo a una vicina di casa per poi chiamare i soccorsi per lei. Al vaglio dei carabinieri della compagnia Casilina, impegnati nelle indagini insieme al nucleo investigativo di Roma, le telecamere nell'area per coprire tutte le possibili vie di fuga. Sul posto anche il figlio della vittima.

