L'estate in giallo: il massacro di Lignano Sabbiadoro

Un omicidio senza precedenti scuote la nota località balneare friulana nell’estate 2012. Paolo Burgato e Rosetta Sòstero vengono ritrovati legati e torturati nella loro casa. Le prime ipotesi parlano di rapina, ma la brutalità sorprende anche gli inquirenti. Il lavoro congiunto di carabinieri e giornalisti porta presto a una svolta