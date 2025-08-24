Esplora tutte le offerte Sky
Cronaca

L'estate in giallo: il massacro di Lignano Sabbiadoro

Gianfranco Gatto

Gianfranco Gatto

Laborde Reiver Rico, 24 anni, fratello di Lisandra Aguila Rico (Ansa)

Un omicidio senza precedenti scuote la nota località balneare friulana nell’estate 2012. Paolo Burgato e Rosetta Sòstero vengono ritrovati legati e torturati nella loro casa. Le prime ipotesi parlano di rapina, ma la brutalità sorprende anche gli inquirenti. Il lavoro congiunto di carabinieri e giornalisti porta presto a una svolta

