Meteo, fine settimana tra afa e temporali: ecco dove sono previsti. La mappa

La mattinata sarà segnata da condizioni instabili con piogge sparse, mentre tra Calabria e Isole Maggiori si apriranno spazi di sereno. Nel pomeriggio nuova instabilità con acquazzoni e temporali nelle aree interne, mentre Calabria, Sicilia e Sardegna godranno ancora di tempo soleggiato. In serata è previsto un miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali, mari mossi o molto mossi