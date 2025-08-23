Meteo, fine settimana tra afa e temporali: ecco dove sono previsti. La mappa

Meteo, fine settimana tra afa e temporali: ecco dove sono previsti. La mappaCronaca
Introduzione
Il fine settimana sarà caratterizzato da temperature massime attorno ai 29-30 gradi e da acquazzoni sparsi in diverse regioni italiane. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, la giornata di oggi presenterà condizioni variabili con fasi di stabilità alternate a fenomeni temporaleschi. Ecco nel dettaglio le previsioni delle prossime ore e dei prossimi giorni
Quello che devi sapere
Le previsioni meteo di oggi al Nord
Al mattino previste piogge sparse sul Nord-Est, stabile altrove con sole prevalente. Nel pomeriggio tornerà l’instabilità termo-convettiva, con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino. In serata e nella notte le precipitazioni si estenderanno alle pianure. Temperature minime in lieve rialzo, massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali e sud-occidentali, mari poco mossi o molto mossi
Le previsioni meteo di oggi al Centro
Mattinata con locali piovaschi tra Lazio e Abruzzo e cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali soprattutto nelle zone interne. In serata previsto un miglioramento, con residui fenomeni tra Umbria e Toscana, mentre nella notte sono attese piogge sulle Marche. Temperature minime in diminuzione, massime stabili o in leggero rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali, mari mossi o molto mossi
Le previsioni meteo di oggi al Sud e nelle Isole
La mattinata sarà segnata da condizioni instabili con piogge sparse, mentre tra Calabria e Isole Maggiori si apriranno spazi di sereno. Nel pomeriggio nuova instabilità con acquazzoni e temporali nelle aree interne, mentre Calabria, Sicilia e Sardegna godranno ancora di tempo soleggiato. In serata è previsto un miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali, mari mossi o molto mossi
Le previsioni di domenica 24 agosto al Nord
Tempo localmente instabile nella giornata di domenica. Secondo ilMeteo.it, in questa giornata su gran parte delle regioni settentrionali il cielo si potrà vedere spesso molto nuvoloso. Sono previste delle precipitazioni piuttosto irregolari e più probabili in montagna, in Emilia e inizialmente anche sulla pianura veneta. Temperature stazionarie con valori massimi attesi tra i 20-23 gradi del Nordovest e i 25-27 del Nordest
Le previsioni di domenica 24 agosto al Centro e in Sardegna
Le condizioni migliorano ulteriormente nelle regioni centrali grazie alla pressione in aumento. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo spesso asciutto. Ma il cielo si potrà vedere a tratti molto nuvoloso, soprattutto sugli Appennini dove nel pomeriggio non si potranno escludere alcune precipitazioni sparse. Tutto sole in Sardegna. Temperature piacevoli con valori massimi compresi tra i 26 e i 29 gradi su gran parte delle città
Le previsioni di domenica 24 agosto al Sud e in Sicilia
Nella giornata di domenica la pressione torna ad aumentare anche sulle regioni meridionali. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso quasi ovunque, salvo isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi della Basilicata. Temperature in leggera diminuzione con valori massimi attesi tra i 26 e i 29 gradi su gran parte delle città