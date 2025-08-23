Caserta, evade dai domiciliari per andare a mangiare sushi: arrestata

Esplora tutte le offerte Sky
Caserta, evade dagli arresti domiciliari per andare a mangiare sushi: arrestata

Cronaca
©IPA/Fotogramma

La 46enne si trovava in auto col suo accompagnatore (ignaro del provvedimento restrittivo), quando la vettura ha incontrato un posto di blocco dei carabinieri di Qualiano, che hanno riconosciuto la donna

Una donna di 46 anni che si trovava agli arresti domiciliari è evasa per andare a magiare sushi nel Casertano ma i suoi programmi sono saltati a causa dell’intervento dei carabinieri. Mentre infatti si trovava in auto col suo accompagnatore (ignaro del provvedimento restrittivo), la vettura ha incontrato un posto di blocco dei carabinieri di Qualiano (Napoli), lungo la Circumvallazione Esterna. Illuminata dal lampeggiante, la donna ha cercato di coprire discretamente il volto con le mani ma il suo movimento non è sfuggito ai militari che l’hanno riconosciuta. Una volta fanno segno all'autista di accostare, i militari hanno chiesto spiegazioni.  A rispondere l'uomo alla guida che ha spiegato come i due fossero diretti a mangiare sushi in un ristorante di Giugliano. La donna ha poi cercato di interromperlo, sostenendo che  stessero andando a recuperare il figlio a Castel Volturno. I militari dopo aver spiegato al conducente che la 46enne non era autorizzata a lasciare casa, l'hanno arrestata per evasione. 

