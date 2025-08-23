Bologna, anziana morta in un incendio nella sua abitazione

Una donna di 79 anni, che soffriva di problemi di deambulazione, è morta in un incendio scoppiato questa mattina nella sua abitazione in via Rimesse, alla periferia di di Bologna. Da una prima ricostruzione si sarebbe trattato di una disgrazia, forse una sigaretta caduta sul letto, da cui si potrebbero essere sprigionate le fiamme. A quanto si apprende, la donna prima delle 8 aveva ricevuto la visita di alcune persone che la aiutano a mangiare e lavarsi.

La donna trovata senza vita da vigili del fuoco e polizia

Qualche tempo dopo, quando era di nuovo sola in casa, una vicina ha sentito delle grida e visto il fumo uscire dall'appartamento all'ultimo piano. Ha chiamato i soccorsi, ma quando vigili del fuoco e polizia sono entrati in casa, la pensionata era già morta. Sul posto è intervenuta, per gli accertamenti del caso, anche la polizia scientifica.