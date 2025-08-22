Maltempo, in salvo i due alpinisti bloccati sul Monte Rosa

IIl Soccorso valdostano è riuscito a raggiungerli all'alba di questa mattina: portati in ospedale i due sembrano in buone condizioni. Avevano un problema tecnico - la corda era incastrata nelle doppie e non ne avevano più per continuare la discesa - che non consentiva loro la progressione in sicurezza. Impossibile il recupero in elicottero a causa delle condizioni meteo avverse e della scarsa visibilità in quota

Sono stati messi in salvo all'alba di oggi i due alpinisti tedeschi bloccati sul Gemello del Breithorn, nel gruppo del Monte Rosa, al confine tra Italia e Svizzera. Il Soccorso alpino valdostano è riuscito a raggiungerli in elicottero e portarli a valle. Trasportati all'ospedale Parini di Aosta per accertamenti, le loro condizioni sembrano buone.

Cosa era successo

La causa era un problema tecnico: la corda era incastrata nelle doppie e non ne avevano più per continuare la discesa. Questo non consentiva loro la progressione in sicurezza. Impossibile il recupero in elicottero a causa delle condizioni meteo avverse e della scarsa visibilità in quota. I tecnici del soccorso alpino valdostano avevano tentato già ieri l'avvicinamento via terra ma la salita lungo i canaloni che portano alla zona in cui sono bloccati gli alpinisti, a quota 4.070 metri, è altamente pericolosa a causa dei carichi di neve instabile e del conseguente pericolo di valanga associato alla presenza di crepacci. Anche il soccorso alpino svizzero aveva tentato l'avvicinamento in elicottero dal versante elvetico, con esito negativo.