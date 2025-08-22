L'evasione da Poggioreale, tra le carceri più sovraffollate d'Europa
Intervista di Sky Tg24 Insider alla provveditrice delle carceri della Campania, Lucia Castellano: un'analisi su ciò che non funziona e ciò che si fa per parare i colpi di una situazione potenzialmente esplosiva, in una delle regioni con più detenuti d'Italia. A partire dall'evasione da film che c'è stata nella casa circondariale di Poggioreale, che conta 2100 persone in cella quando potrebbero essercene circa 1600. Un carcere che scoppia.
