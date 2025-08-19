Ieri in Salento una vittima del maltempo: un motociclista romano in vacanza in Puglia è stato colpito da un fulmine durante un temporale, mentre restano gravi le condizioni dell'adolescente folgorato nell'entroterra abruzzese. Si chiamava Marco Zampilli il 42enne di Roma che stava facendo in sella alla sua Bmw il giro della Puglia in solitaria. Lungo la statale 275, tra Nociglia e Surano, nel Basso Salento, è stato sorpreso da un violento acquazzone. Il fulmine lo ha colpito in pieno, sbalzandolo dalla motocicletta sotto gli occhi dei passanti che hanno cercato invano di rianimarlo, a poca distanza da una lapide che ricorda un altro decesso simile, avvenuto molti anni fa.