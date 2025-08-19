Introduzione
Con l'avvicinarsi alla fine di agosto, il tempo sulla Penisola si fa più instabile. Al Nord, già dal pomeriggio di martedì 19 agosto, si assisterà a un aumento della nuvolosità. In serata sono attesi i primi forti temporali sulla Valle d’Aosta e sul Piemonte. Condizioni meteo più favorevoli al Centro e al Sud. Allerta gialla per il maltempo in Piemonte, Toscana, Umbria
Quello che devi sapere
Maltempo, allerta gialla in quattro regioni
L'estate sta finendo, e anche le previsioni del tempo lo dimostrano. In arrivo un brusco peggioramento delle condizioni meteo su diverse regioni italiane, da martedì 19 agosto: temporali estivi già martellano l'Italia e da domani il calo termico. Ieri un motociclista romano in vacanza in Puglia è morto colpito da un fulmine, mentre restano gravi le condizioni dell'adolescente folgorato nell'entroterra abruzzese. Oggi allerta gialla per il maltempo in Piemonte, Toscana, Umbria
Al Nord nuvole e temporali
Al Nord, spiega Il Meteo.it, già dal pomeriggio di martedì si assisterà a un aumento della nuvolosità, più evidente sui settori nordoccidentali. Il cielo si presenterà ancora sereno o poco nuvoloso altrove, ma con il passare delle ore i primi segnali della perturbazione inizieranno a manifestarsi. In serata sono attesi i primi forti temporali sulla Valle d’Aosta e sul Piemonte, in rapida estensione verso le pianure piemontesi e, nel corso della notte, anche alla Lombardia occidentale. Fenomeni che potranno risultare intensi, ed essere accompagnati da colpi di vento e locali grandinate.
Cielo meno turbolento al Centro
Cielo più tranquillo e meno turbolento al Centro, dove la giornata sarà in prevalenza soleggiata con cielo poco nuvoloso. Non mancheranno tuttavia i classici temporali di calore pomeridiani, che interesseranno soprattutto l’Umbria e i rilievi di Marche e Abruzzo. Si tratterà comunque di episodi a carattere locale, che miglioreranno in serata
Al Sud tempo stabile
Situazione più favorevole per gli ultimi giorni di mare al Sud, dove inve l’alta pressione mantiene ancora il controllo, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato. Qui il sole sarà protagonista quasi ovunque, con cieli sereni o appena velati da qualche nube passeggera, spiega ancora Il Meteo.it
Italia divisa in due
Il quadro generale metereologico di questa settimana sulla Penisola mostra quindi un’Italia divisa in due: da un lato l’arrivo del maltempo al Nord con temporali anche forti, dall’altro il sole che continuerà a splendere senza troppi ostacoli sulle regioni centro-meridionali. Dopo il caldo eccessivo dei giorni di Ferragosto, il primo segnale chiaro che l’estate sta iniziando volgere alla fine
In Salento un motociclista ucciso da un fulmine
Ieri in Salento una vittima del maltempo: un motociclista romano in vacanza in Puglia è stato colpito da un fulmine durante un temporale, mentre restano gravi le condizioni dell'adolescente folgorato nell'entroterra abruzzese. Si chiamava Marco Zampilli il 42enne di Roma che stava facendo in sella alla sua Bmw il giro della Puglia in solitaria. Lungo la statale 275, tra Nociglia e Surano, nel Basso Salento, è stato sorpreso da un violento acquazzone. Il fulmine lo ha colpito in pieno, sbalzandolo dalla motocicletta sotto gli occhi dei passanti che hanno cercato invano di rianimarlo, a poca distanza da una lapide che ricorda un altro decesso simile, avvenuto molti anni fa.
Maltempo in Europa
Il meteo sulla Penisola inizierà a peggiorare davvero tra mercoledì e giovedì prossimi, con una forte ondata di maltempo su tutto il centro nord e in particolare in Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli e Toscana. Il rischio è che i fenomeni possano essere molto violenti, con possibili grandinate e alluvioni lampo. Anche il calore accumulato in questi giorni di afa dal mare potrebbe favorire, secondo gli esperti, lo sviluppo di celle temporalesche di particolare rilevanza. E' possibile, secondo IlMeteo.it, "che in seguito a questo intenso peggioramento l'alta pressione provi a rialzare la testa ma molte dinamiche nel medio-lungo termine saranno determinate dall'evoluzione dell'uragano Erin, che dopo aver percorso tutta la costa Est degli Usa si dirigerà verso l'Europa, influenzando le dinamiche meteorologiche del Vecchio Continente".