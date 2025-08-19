Terni, il cadavere di una donna trovato sepolto accanto a una casa ad Arrone: si indaga

Macabro ritrovamento nella zona di Arrone, in provincia di Terni. Il cadavere di una donna deceduta da tempo è stato trovato sepolto nel terreno adiacente a un'abitazione. Sono in corso indagini coordinate dalla Procura di Terni che al momento ipotizza l'occultamento di cadavere. Nel fascicolo non ci sarebbero al momento indagati. I magistrati hanno disposto accertamenti per chiarire le cause della morte della donna, che potrebbe avere una settantina d'anni, e da quanto tempo sia avvenuta. Per questo il corpo è stato portato all'istituto di medicina legale di Perugia per l'autopsia.