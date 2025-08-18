Giovane positivo all'alcoltest chiama il padre, anche lui è ubriaco

Castelfranco Veneto, giovane positivo all'alcoltest chiama il padre: anche lui è ubriacoCronaca
Il giovane era stato fermato per guida in stato di ebbrezza dopo un controllo con alcoltest da parte della polizia municipale. Quando il genitore è andato in caserma a prendere il figlio, anch'egli è risultato alticcio oltre i limiti consentiti dalla legge. Entrambi sono stati denunciati e gli è stata ritirata la patente
Fermato perché positivo all'alcoltest chiama il padre per farsi venire a prendere in caserma, ma anche il genitore risulta ubriaco. È accaduto nell'area di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, nel corso di un controllo da parte della polizia municipale. Il giovane, colto con un tasso di alcol nel sangue superiore al consentito, ha chiamato il padre affinché lo andasse a prendere. Al suo arrivo, però, anche l'uomo, sottoposto a sua volta allo stesso test, è stato trovato alticcio. Per entrambi sono scattate le denunce per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente di guida.
Ipa e SkyTG24
