Latina, scossa di terremoto di magnitudo 2.7

Una scossa terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata, poco prima delle 12.30 circa, a 4 km da Latina. Il sisma, secondo i dati rilevati e diffusi dall'Ingv, l' Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è verificato ad una profondità di 8 km. L'epicentro è stato localizzato nella zona di Tor Tre Ponti. In molti, soprattutto nei centri cittadini interessati dal terremoto e ai piani alti degli edifici, hanno avvertito la scossa.





