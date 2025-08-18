Esplora tutte le offerte Sky
Latina, scossa di terremoto di magnitudo 2.7

Cronaca
Ingv

La scossa è stata registrata poco prima delle 12.30 circa, a 4 km da Latina. Il sisma si è verificato ad una profondità di 8 km. L'epicentro è stato localizzato nella zona di Tor Tre Ponti

ascolta articolo

Una scossa terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata, poco prima delle 12.30 circa, a 4 km da Latina. Il sisma, secondo i dati rilevati e diffusi dall'Ingv, l' Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è verificato ad  una profondità di 8 km. L'epicentro è stato localizzato nella zona di Tor Tre Ponti. In molti, soprattutto nei centri cittadini interessati dal terremoto e ai piani alti degli edifici, hanno avvertito la scossa. 



L'area interessata dalla scossa di terremoto - Ingv
