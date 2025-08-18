Esplora tutte le offerte Sky
Perché la carenza di medici non si risolve con più posti in università

Lorenza Ferraiuolo

Lorenza Ferraiuolo

Con la riforma della facoltà di Medicina, si registra un aumento record di posti: per la ministra Bernini è un passo avanti, per il sindacato Anaao Assomed un boomerang. Senza un incremento mirato delle borse di specializzazione, il sistema rischia di sfornare migliaia di medici destinati all’inattività, alimentando il precariato e la fuga all’estero

