Troppe capre a Ginostra, gli abitanti: "Distruggono strade"

Iresidenti dell’isolata frazione di Stromboli denunciano l’invasione delle capre che pascolano nel centro abitato e danneggiano infrastrutture storiche
Un problema crescente e ormai insostenibile affligge la piccola frazione di Ginostra, situata sul versante nord-ovest dell’isola di Stromboli: una colonia sempre più numerosa di capre selvatiche invade strade, muretti a secco e aree private alla ricerca di cibo, provocando danni evidenti alle infrastrutture e al tessuto storico culturale del borgo.
Le capre ledono la città
I residenti hanno diffuso sui social numerosi video che documentano la presenza costante degli animali in prossimità dei sentieri e dei muri di cinta, distrutti ormai in diversi punti. La convivenza è diventata problematica: le capre scavalcano i muretti, si infilano nei giardini, danneggiano le strutture e contribuiscono all’erosione dei terrazzamenti, elementi essenziali per il controllo idrogeologico del territorio. La situazione, segnalata in varie occasioni, è ora al centro di un appello accorato: serve un intervento urgente per gestire la presenza degli animali e salvaguardare l’integrità del borgo. Le capre, libere da tempo e in continuo aumento, rischiano di compromettere le caratteristiche stesse del paesaggio storico e riproporre problemi ambientali e di sicurezza.
