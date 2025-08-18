Troppe capre a Ginostra, gli abitanti: "Distruggono strade"

Le capre ledono la città

I residenti hanno diffuso sui social numerosi video che documentano la presenza costante degli animali in prossimità dei sentieri e dei muri di cinta, distrutti ormai in diversi punti. La convivenza è diventata problematica: le capre scavalcano i muretti, si infilano nei giardini, danneggiano le strutture e contribuiscono all’erosione dei terrazzamenti, elementi essenziali per il controllo idrogeologico del territorio. La situazione, segnalata in varie occasioni, è ora al centro di un appello accorato: serve un intervento urgente per gestire la presenza degli animali e salvaguardare l’integrità del borgo. Le capre, libere da tempo e in continuo aumento, rischiano di compromettere le caratteristiche stesse del paesaggio storico e riproporre problemi ambientali e di sicurezza.