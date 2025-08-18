Troppe capre a Ginostra, gli abitanti: "Distruggono strade"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Stromboli, troppe capre a Ginostra. L'allarme degli abitanti: "Distruggono strade"

Cronaca

Iresidenti dell’isolata frazione di Stromboli denunciano l’invasione delle capre che pascolano nel centro abitato e danneggiano infrastrutture storiche

ascolta articolo

Un problema crescente e ormai insostenibile affligge la piccola frazione di Ginostra, situata sul versante nord-ovest dell’isola di Stromboli: una colonia sempre più numerosa di capre selvatiche invade strade, muretti a secco e aree private alla ricerca di cibo, provocando danni evidenti alle infrastrutture e al tessuto storico culturale del borgo.

Le capre ledono la città

I residenti hanno diffuso sui social numerosi video che documentano la presenza costante degli animali in prossimità dei sentieri e dei muri di cinta, distrutti ormai in diversi punti. La convivenza è diventata problematica: le capre scavalcano i muretti, si infilano nei giardini, danneggiano le strutture e contribuiscono all’erosione dei terrazzamenti, elementi essenziali per il controllo idrogeologico del territorio. La situazione, segnalata in varie occasioni, è ora al centro di un appello accorato: serve un intervento urgente per gestire la presenza degli animali e salvaguardare l’integrità del borgo. Le capre, libere da tempo e in continuo aumento, rischiano di compromettere le caratteristiche stesse del paesaggio storico e riproporre problemi ambientali e di sicurezza. 

FOTOGALLERY

1/15
Ambiente

Giornata mondiale degli elefanti, le curiosità da sapere. FOTO

Il 12 agosto si celebra in tutto il mondo il World Elephant Day, la giornata indetta nel 2012 per celebrare questi grandi mammiferi e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle minacce che li colpiscono. LA FOTOGALLERY

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Giovane positivo all'alcoltest chiama il padre, anche lui è ubriaco

Cronaca

Il giovane era stato fermato per guida in stato di ebbrezza dopo un controllo con alcoltest da...

Brembate di Sopra, scomparsa la 15enne Alessia Daminelli: l’appello

Cronaca

Da una settimana si sono perse le tracce della giovane: è uscita di casa lo scorso 10 agosto e...

L'appello per ritrovare Alessia Daminelli

Troppe capre a Ginostra, gli abitanti: "Distruggono strade"

Cronaca

Iresidenti dell’isolata frazione di Stromboli denunciano l’invasione delle capre che pascolano...

Valle Aosta, ancora fiamme tra Saint-Denis e Verrayes: evacuate case

Cronaca

Per lo spegnimento del rogo le attività sono proseguite per tutta la notte con l'impiego di...

Mediterranea, nuova nave per i soccorsi. Casarini: “Volevano fermarci"

Cronaca

“Il soccorso civile colma vuoti istituzionali e per questo purtroppo continua a essere...

Cronaca: i più letti