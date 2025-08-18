Brasile, spopola la mania del ciuccio per adulti

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ciuccio per adulti, la tendenza anti stress dalla Cina arriva anche in Brasile

Cronaca

Una nuova tendenza nata in Cina come rimedio anti-stress divide esperti e opinione pubblica. Per gli psicologi, però, la nuova moda solleva timori legati a una possibile “infantilizzazione degli adulti”

ascolta articolo

È arrivata anche in Brasile la nuova moda del ciuccio per adulti, un fenomeno nato in Cina come strumento per alleviare ansia e stress e che in poco tempo ha conquistato migliaia di giovani e meno giovani. A cavalcare la tendenza non mancano celebrità e influencer, tra cui l’astro del calcio Neymar, che sui social non ha nascosto di aver provato il curioso accessorio.

Il boom arriva in un momento in cui il Paese è già attraversato dal dibattito sull’“adultizzazione” dei minori per finalità di monetizzazione online: un contesto che rende la diffusione della moda ancora più controversa.

Il nuovo anti stress e i baby reborn

Secondo i sostenitori, l’uso del ciuccio è un gesto innocuo e rassicurante, paragonabile a tanti altri rituali di autoregolazione. Ma gli esperti invitano alla cautela. "L’uso del ciuccio da parte di giovani e adulti è un esempio di come il corpo e la mente cerchino rapidi meccanismi di autoregolazione di fronte al sovraccarico emotivo. È un ritorno simbolico all’infanzia, quando la suzione rappresentava sicurezza e calma", ha spiegato la psicologa Mariane Pires Marchetti al quotidiano O Globo.

Il fenomeno, che segue da vicino la mania dei “baby reborn” – le bambole iperrealistiche a forma di neonato – solleva però timori legati a una possibile “infantilizzazione degli adulti”, con effetti psicologici e sociali ancora tutti da valutare. Intanto, su TikTok e Instagram, gli hashtag collegati al trend registrano milioni di visualizzazioni e le aziende produttrici moltiplicano le vendite.

Cronaca: Ultime notizie

Monviso, alpinista 32enne trovato morto: era disperso da ieri

Cronaca

Sembra che l'uomo sia precipitato durante la traversata che aveva deciso di compiere da solo...

Brasile, spopola la mania del ciuccio per adulti

Cronaca

Una nuova tendenza nata in Cina come rimedio anti-stress divide esperti e opinione pubblica. Per...

Latina, scossa di terremoto di magnitudo 2.7

Cronaca

La scossa è stata registrata poco prima delle 12.30 circa, a 4 km da Latina. Il sisma si è...

Salento, motociclista colpito da un fulmine: morto turista 42enne

Cronaca

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Il fulmine - a quanto viene...

Genova, muore dopo essere stato colpito con il taser dai carabinieri

Cronaca

Il decesso di un uomo di 47 anni segue quello di un 57enne di Olbia, stroncato da un malore...

Cronaca: i più letti