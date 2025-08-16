Esplora tutte le offerte Sky
Soffoca con un cuscino il compagno malato, arrestata a Milano

Cronaca
©Ansa

l'omicidio è avvenuto in zona Corvetto la notte tra il 14 e il 15 agosto. Il movente del delitto pare fossero le condizioni fisiche del compagno, Vincenzo Ferrigno di 73 anni. La donna, Antonia Nunzia Mancini, 64 anni, dopo l'omicidio ha chiamato la polizia e ha confessato

Ha ucciso il compagno malato, poi è uscita in strada a dare l'allarme ed è stata arrestata. È successo a Milano, dove una donna di 64 anni, Antonia Nunzia Mancini ha prima colpito il partner malato da tempo per le conseguenze di un ictus con un coltello con dei fendenti che non sono risultati mortali mentre era a letto, poi lo ha soffocato con un cuscino. La tragedia è avvenuta la notte tra il 14 e il 15 agosto in via Pomposa, in zona Corvetto: la donna, dopo aver ucciso il compagno 73enne Vincenzo Ferrigno con cui viveva da 40 anni, è scesa in strada dove ha dato l'allarme ed è stata arrestata. Pare che il movente del delitto siano proprio state le condizioni fisiche del compagno: è stata la stessa donna a chiamare la Polizia e a confessare. 

