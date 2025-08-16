Esplora tutte le offerte Sky
Adda, giovane muore annegato a Montanaso Lombardo

Inutili i tentativi di rianimazione del giovane, recuperato senza sensi: è il secondo caso in due giorni nel tratto del fiume Adda che scorre nel Lodigiano

 

Si è tuffato nell'Adda ma non è riemerso: ripescato senza sensi, non è servita la rianimazione per un ventenne che è morto a Montanaso Lombardo (Lodi).  Si tratta del secondo caso in due giorni nel tratto del fiume Adda che scorre nel Lodigiano.  I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo in fondo al fiume. Subito dopo l'arrivo dell'elisoccorso e i tentativi di rianimazione ma per il giovane non c'è stato niente da fare.

Ieri un altro caso

Si tratta del secondo drammatico episodio in meno di 48 ore nel tratto lodigiano del fiume: solo ieri un sedicenne che si era tuffato a Merlino, a circa 30 chilometri di distanza, è deceduto in ospedale dopo essere stato ripescato in condizioni disperate

Adda, giovane muore annegato a Montanaso Lombardo

