Si tuffa nell'Adda e non riemerge, muore 16enne. Inutili i soccorsi

Si tuffa nell'Adda e non riemerge, 16enne muore in ospedale: inutili i soccorsi

Dopo l'allarme dato dagli amici del ragazzo di origine africane, i vigili del fuoco di Lodi lo avevano trovato nelle acque con l'elicottero Drago, immobile sul fondo del fiume in località Bocchi di Comazzo. Poi oltre mezz'ora di tentativi di rianimazione e il giovane era stato portato al San Raffaele in condizioni disperate

E' morto all'ospedale San Raffaele di Milano il 16enne che si era tuffato senza più riemergere ieri, dopo le 18, nel fiume Adda a Merlino (Lodi) dove, da anni, vige il divieto di balneazione per motivi di sicurezza per profondità irregolare e turbolenze.  Dopo l'allarme dato dagli amici del ragazzo di origine africane, i vigili del fuoco di Lodi lo avevano trovato con l'elicottero Drago decollato da Malpensa immobile sul fondo del fiume in località Bocchi di Comazzo. Poi oltre mezz'ora di tentativi di rianimazione e il giovane era stato portato al San Raffaele in condizioni disperate. 

