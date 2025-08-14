Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Vesuvio, dopo il grande incendio: cosa succede adesso?

Gaia Bozza

Gaia Bozza

Il fronte del fuoco ha coinvolto tre aree del Parco Nazionale del Vesuvio: il Comune di Terzigno; i Comuni di Boscotrecase e Torre del Greco; i Comuni di San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano, nella zona orientale del vulcano. Una stima precisa dei danni non è ancora possibile, servirà del tempo. È stato un gesto doloso? Si sarebbe potuto evitare? Sono le domande intorno alle quali stanno lavorando la Procura di Nola e la Procura di Torre Annunziata

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ