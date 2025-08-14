Vesuvio, dopo il grande incendio: cosa succede adesso?
Il fronte del fuoco ha coinvolto tre aree del Parco Nazionale del Vesuvio: il Comune di Terzigno; i Comuni di Boscotrecase e Torre del Greco; i Comuni di San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano, nella zona orientale del vulcano. Una stima precisa dei danni non è ancora possibile, servirà del tempo. È stato un gesto doloso? Si sarebbe potuto evitare? Sono le domande intorno alle quali stanno lavorando la Procura di Nola e la Procura di Torre Annunziata
