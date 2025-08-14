Esplora tutte le offerte Sky
Cronaca

Femminicidi in Italia: limiti, criticità e ritardi nell’uso dei braccialetti elettronici

Giulia Mengolini

Giulia Mengolini

Dopo l’ennesimo femminicidio, quello di Tiziana Vinci, si riaccende la polemica sui braccialetti. Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica di Tivoli, segnala un problema di carenze. “In Italia si continuano a fare leggi a costo zero, ma servono 300 braccialetti in più". Cristina Carelli, presidente di Donne in rete contro la violenza: "Mancata una nuova valutazione del rischio"

