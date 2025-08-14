Monte Rosa, morti 2 alpinisti italiani sul Castore: recuperati i corpi

Un uomo e una donna non avevano più dato notizie dopo aver iniziato una scalata verso la cima del Monte Rosa. Il soccorso alpino è stato avviato dalla Guardia di Finanza di Cervinia che ha recuperato le salme e sta conducendo le dovute investigazioni

Due alpinisti italiani, un uomo e una donna, hanno perso la vita in un incidente avvenuto sul Castore, una delle cime del massiccio del Monte Rosa. I corpi sono stati recuperati oggi dal Soccorso Alpino Valdostano.

L’allarme era scattato questa mattina, quando amici e conoscenti, preoccupati per il mancato contatto, hanno segnalato la scomparsa della coppia. I due erano partiti per una salita con pernottamento al Rifugio Quintino Sella, ma non erano mai rientrati.