Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Monte Rosa, morti 2 alpinisti italiani sul Castore: recuperati i corpi

Cronaca

Un uomo e una donna non avevano più dato notizie dopo aver iniziato una scalata verso la cima del Monte Rosa. Il soccorso alpino è stato avviato dalla Guardia di Finanza di Cervinia che ha recuperato le salme e sta conducendo le dovute investigazioni

ascolta articolo

Due alpinisti italiani, un uomo e una donna, hanno perso la vita in un incidente avvenuto sul Castore, una delle cime del massiccio del Monte Rosa. I corpi sono stati recuperati oggi dal Soccorso Alpino Valdostano.

L’allarme era scattato questa mattina, quando amici e conoscenti, preoccupati per il mancato contatto, hanno segnalato la scomparsa della coppia. I due erano partiti per una salita con pernottamento al Rifugio Quintino Sella, ma non erano mai rientrati.

I Soccorsi e le operazioni di recupero

Un primo sorvolo con l’elicottero SA1 aveva dato esito negativo. Successivamente, grazie all’intervento congiunto del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia e dei colleghi di Alagna Valsesia, e all’uso di un comunicatore satellitare, sono state fornite indicazioni utili per circoscrivere la zona delle ricerche.

I sorvoli mirati hanno portato all’individuazione e al recupero delle salme, trasportate a Champoluc. Le operazioni di riconoscimento e la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono ora affidate alla Guardia di Finanza di Cervinia.

Leggi anche

Sicurezza montagna, consigli del soccorso alpino valdostano

Cronaca: Ultime notizie

Monte Rosa, morti 2 alpinisti italiani sul Castore: recuperati i corpi

Cronaca

Un uomo e una donna non avevano più dato notizie dopo aver iniziato una scalata verso la cima del...

Donna investita Milano, in luogo sicuro 3 minori. Si cerca quarto

Cronaca

La 71enne Cecilia De Astis, mentre camminava in via Saponaro, è stata travolta e uccisa da...

Ponte Morandi, 7 anni fa il crollo. Mattarella: “Ferita indelebile”

Cronaca

"Il 14 agosto 2018 segna una pagina drammatica nella storia del nostro Paese: 43 vite spezzate,...

Cerimonia anniversario crollo Ponte Morandi

Rientrato in Italia Carlo D'Attanasio dopo 5 anni di carcere

Cronaca

Il velista pescarese, assolto dall'accusa di traffico internazionale di stupefacenti, è atterrato...

Naufragio a Lampedusa, riprese le ricerche: almeno 27 vittime

Cronaca

Due imbarcazioni partite dalla Libia con circa cento persone a bordo sono naufragate ieri al...

Cronaca: i più letti