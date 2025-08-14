Monte Rosa, morti 2 alpinisti italiani sul Castore: recuperati i corpi

Un uomo e una donna non avevano più dato notizie dopo aver iniziato una scalata verso la cima del Monte Rosa. Il soccorso alpino è stato avviato dalla Guardia di Finanza di Cervinia che ha recuperato le salme e sta conducendo le dovute investigazioni
Due alpinisti italiani, un uomo e una donna, hanno perso la vita in un incidente avvenuto sul Castore, una delle cime del massiccio del Monte Rosa. I corpi sono stati recuperati oggi dal Soccorso Alpino Valdostano.
L’allarme era scattato questa mattina, quando amici e conoscenti, preoccupati per il mancato contatto, hanno segnalato la scomparsa della coppia. I due erano partiti per una salita con pernottamento al Rifugio Quintino Sella, ma non erano mai rientrati.
I Soccorsi e le operazioni di recupero
Un primo sorvolo con l’elicottero SA1 aveva dato esito negativo. Successivamente, grazie all’intervento congiunto del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia e dei colleghi di Alagna Valsesia, e all’uso di un comunicatore satellitare, sono state fornite indicazioni utili per circoscrivere la zona delle ricerche.
I sorvoli mirati hanno portato all’individuazione e al recupero delle salme, trasportate a Champoluc. Le operazioni di riconoscimento e la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono ora affidate alla Guardia di Finanza di Cervinia.