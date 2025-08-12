Giulia Bonin, trovato corpo ragazza scomparsa in provincia di Trieste

Giulia Bonin, trovato senza vita il corpo della ragazza scomparsa in provincia di TriesteCronaca
Durante la notte i soccorritori hanno individuato il cadavere della 25enne. A trovarlo sono state le squadre di Trieste del Soccorso alpino, calandosi dal Monte Grisa
E' stato ritrovato inel corso della notte il corpo senza vita di Giulia Bonin, la giovane di 25 anni, scomparsa di casa da ormai un giorno. A trovarlo sono state le squadre di Trieste del Soccorso alpino, calandosi dal Monte Grisa. Il corpo della giovane è stato visto ad una decina di metri dalla strada napoleonica, fermato nella caduta da alcuni alberi. Quindi è stato adagiato nel toboga e calato con l'auto scala dei pompieri. Sette tecnici esperti hanno partecipato alle ricerche che erano cominciate intorno alle 21.30 di ieri da parte del Cnsas, dei vigili del fuoco e della Polizia. La giovane era scomparsa da casa 24 ore prima. È stata ritrovata intorno a mezzanotte.