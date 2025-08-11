La località di Fano è stata avvolta da fumi tossici e fiamme, a seguito di un incendio alla Carbon Line, specializzata in fabbricazione navale di yacht. Da quanto si è appreso, non risultano danni alle persone, mentre quelli alle strutture sarebbero ingenti. Le fiamme sarebbero partite dalla parte sud del capannone, di circa 15.000 metri quadrati, generando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

Precauzione e sicurezza cittadina

Sul posto sono intervenuti otto mezzi dei vigili del fuoco, una pattuglia della polizia locale, un’ambulanza e la Protezione Civile. Dall'interno del sito si e' sviluppata una nube di fumo che sta interessando anche il territorio di San Costanzo. In via precauzionale, le autorità invitano i cittadini a chiudere le finestre e ad evitare di raccogliere colture dai terreni nelle zone limitrofe. Il sindaco di Fano, in via precauzionale, ha chiesto ai cittadini di chiudere porte e finestre e di non consumare colture raccolte oggi nell'area circostante l'incendio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ci sono i tecnici dell'Arpam per l'esame della qualità dell'aria.