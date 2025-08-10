Messina, 15enne denuncia violenza sessuale: indagini in corso

Una ragazza di 15 anni avrebbe subito un’aggressione sessuale la notte scorsa a Messina, nei pressi di piazza Cairoli, in pieno centro città. La vicenda, ancora dai contorni incerti, è emersa dopo l’intervento di un’ambulanza che ha soccorso la giovane in stato di choc. Trasportata in ospedale, la ragazza ha confidato a un medico di essere stata violentata da uno sconosciuto. È scattato il protocollo del codice rosso, con l’immediato intervento della polizia e l’avvio delle indagini da parte della Squadra Mobile. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere presenti nella zona.