Messina, 15enne denuncia violenza sessuale: indagini in corso

Una ragazza di 15 anni avrebbe subito un’aggressione sessuale la notte scorsa a Messina, nei pressi di piazza Cairoli, in pieno centro città. La vicenda, ancora dai contorni incerti, è emersa dopo l’intervento di un’ambulanza che ha soccorso la giovane in stato di choc. Trasportata in ospedale, la ragazza ha confidato a un medico di essere stata violentata da uno sconosciuto. È scattato il protocollo del codice rosso, con l’immediato intervento della polizia e l’avvio delle indagini da parte della Squadra Mobile. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere presenti nella zona.
Ipa/ Sky TG24 / Quorum YouTrend
Sondaggio, 80% delle donne non si sente al sicuro per strada di notte
In Italia continua a restare molto alta l’attenzione sui femminicidi, dopo il caso di Giulia Cecchettin. Secondo una rilevazione realizzata da Quorum / YouTrend per Sky TG24, il 58% degli intervistati concorda nel considerarli un reato più grave rispetto agli altri omicidi. Le soluzioni ritenute più efficaci per contrastare il fenomeno sono l’insegnamento di parità di genere ed educazione affettiva nelle scuole e l’inasprimento delle pene. Per l’83% quando le donne denunciano un abuso sessuale devono essere credute