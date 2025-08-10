Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Messina, 15enne denuncia violenza sessuale: indagini in corso

Cronaca

La ragazza ha confidato a un medico di essere stata violentata da uno sconosciuto mentre si trovava in centro città. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere presenti nella zona

ascolta articolo

Una ragazza di 15 anni avrebbe subito un’aggressione sessuale la notte scorsa a Messina, nei pressi di piazza Cairoli, in pieno centro città. La vicenda, ancora dai contorni incerti, è emersa dopo l’intervento di un’ambulanza che ha soccorso la giovane in stato di choc. Trasportata in ospedale, la ragazza ha confidato a un medico di essere stata violentata da uno sconosciuto. È scattato il protocollo del codice rosso, con l’immediato intervento della polizia e l’avvio delle indagini da parte della Squadra Mobile. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere presenti nella zona.

FOTOGALLERY

Ipa/ Sky TG24 / Quorum YouTrend

1/22
Cronaca

Sondaggio, 80% delle donne non si sente al sicuro per strada di notte

In Italia continua a restare molto alta l’attenzione sui femminicidi, dopo il caso di Giulia Cecchettin. Secondo una rilevazione realizzata da Quorum / YouTrend per Sky TG24, il 58% degli intervistati concorda nel considerarli un reato più grave rispetto agli altri omicidi. Le soluzioni ritenute più efficaci per contrastare il fenomeno sono l’insegnamento di parità di genere ed educazione affettiva nelle scuole e l’inasprimento delle pene. Per l’83% quando le donne denunciano un abuso sessuale devono essere credute

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Messina, 15enne denuncia violenza sessuale: indagini in corso

Cronaca

La ragazza ha confidato a un medico di essere stata violentata da uno sconosciuto mentre si...

Morti per intossicazione da botulino, 9 indagati in Calabria: 5 medici

Cronaca

Proseguono le indagini dopo la morte di due persone nel focolaio di Diamante (una terza persona è...

Incendio Vesuvio, lotta contro fiamme: “Va meglio”. Aperto fascicolo

Cronaca

Un rogo divora da venerdì un fianco del vulcano: non sono in pericolo case e persone, ma il...

L'incendio nel Parco Nazionale del Vesuvio visto dal foro del Parco archeologico degli scavi di Pompei, 09 agosto 2025. ANSA/CESARE ABBATE

West Nile, morto uomo di 80 anni di Aprilia: è l’ottavo caso nel Lazio

Cronaca

L’anziano è deceduto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina:...

Etna, eruzione con colata lavica a quota 3mila metri

Cronaca

La sorgente del tremore vulcanico è localizzata ad una quota di 2800 metri tra Voragine e cratere...

Cronaca: i più letti