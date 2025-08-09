Fiamme sul Vesuvio, al lavoro otto mezzi aerei per domare il rogo

Esplora tutte le offerte Sky
Cronaca

Il rogo sta interessando il Vesuvio su più fronti di cui due principali: la pineta di Terzigno e Boscotrecase. Attivato un tavolo permanente in prefettura a Napoli, per coordinare e fronteggiare l'emergenza. "Siamo fortemente preoccupati per l'evolversi della situazione - ha detto il presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca - e il nostro pensiero va alla salvaguardia del patrimonio naturale e alla sicurezza di chi vive e lavora intorno al vulcano". 

Otto mezzi aerei e oltre cento operatori da terra sono stati richiamati dalla Regione Campania, attraverso la Protezione Civile, per domare l'incendio che sta interessando il Vesuvio su più fronti di cui due principali: la pineta di Terzigno e Boscotrecase. Dalle 5 di questa mattina, infatti, dalla Sala Operativa regionale sono stati attivati 4 elicotteri dell'antincendio regionale mentre sono stati richiesti al Dipartimento nazionale della Protezione civile 4 canadair della flotta nazionale. Questi mezzi aerei al momento, sono attivi per fronteggiare l'incendio sui diversi fronti interessati, in modo da circoscrivere le fiamme. Sul posto, coordinati dalla Protezione Civile della Regione Campania, sono presenti gli operatori della Sma Campania, i volontari della protezione civile regionale, i Vigili del fuoco, gli addetti della Città Metropolitana e della Comunità montana. 

Un tavolo in prefettura a Napoli

Le fiamme sono state alimentate principlamente dal vento e dalle alte temperature e hanno rapidamente risalito il crinale. E' stato attivato anche un tavolo permanente in prefettura a Napoli, per coordinare e fronteggiare l'emergenza. "Siamo fortemente preoccupati per l'evolversi della situazione - ha detto il presidente del Parco, Raffaele De Luca - e il nostro pensiero va alla salvaguardia del patrimonio naturale e alla sicurezza di chi vive e lavora intorno al vulcano". 

Un'immagine del rogo che sta interessando il Vesuvio - ©Ansa
