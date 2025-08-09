Piemonte, scatta allarme per presenza orso nel parco della Valgrande

Due escursionisti, padre e figlio di nazionalità tedesca, si sono rivolti al 112 riferendo di essere impauriti dalla presenza di un orso nelle vicinanze della tenda. I due si trovano nella zona di Vald

Due escursionisti, padre e figlio di nazionalità tedesca, si sono rivolti al 112 riferendo di essere impauriti dalla presenza di un orso nelle vicinanze della tenda nella quale hanno trascorso la notte, all'interno del parco nazionale della Valgrande. I due si trovano nella zona di Vald. Si sta valutando come intervenire