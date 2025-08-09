Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Piemonte, scatta allarme per presenza orso nel parco della Valgrande

Cronaca

Due escursionisti, padre e figlio di nazionalità tedesca, si sono rivolti al 112 riferendo di essere impauriti dalla presenza di un orso nelle vicinanze della tenda. I due si trovano nella zona di Vald

ascolta articolo

Due escursionisti, padre e figlio di nazionalità tedesca, si sono rivolti al 112 riferendo di essere impauriti dalla presenza di un orso nelle vicinanze della tenda nella quale hanno trascorso la notte, all'interno del parco nazionale della Valgrande. I due si trovano nella zona di Vald. Si sta valutando come intervenire

Cronaca: Ultime notizie

Piemonte, scatta allarme per presenza orso nel parco della Valgrande

Cronaca

Due escursionisti, padre e figlio di nazionalità tedesca, si sono rivolti al 112 riferendo di...

Botulino, 3 morti in Calabria e Sardegna. Attivati protocolli sanitari

Cronaca

Dopo i tre morti per intossicazione, due in Calabria e uno in Sardegna, è scattato l’allarme e il...

Un frame tratto da un video girato a Diamante (Cosenza) mostra il food truck posto sotto sequestro dopo l'episodio in cui ha perso la vita una persona e altre 9 ricoverate, alcune in gravi condizioni. La vittima è una uomo di 52 anni, originario di Napoli. Diamante, 8 agosto 2025. ANSA / LUIGI SALSINI / NPK

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Aperture dei giornali dedicate agli sviluppi delle guerre in Ucraina e a Gaza. Trump, che ha...

16 foto

Professioni sanitarie, al via le iscrizioni per 37mila posti

Cronaca

Il 6 agosto è stato pubblicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca il bando professioni...

È morto Jim Lovell, astronauta della Nasa al comando dell'Apollo 13

Cronaca

Dopo un guasto al serbatoio dell'ossigeno, l’equipaggio fu costretto ad annullare la discesa e a...

Cronaca: i più letti