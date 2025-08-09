A fuoco centro di stoccaggio rifiuti a Catania, nube nera sull'area

Esplora tutte le offerte Sky
A fuoco centro di stoccaggio dei rifiuti a Catania, nube nera sull'area

Cronaca
©Ansa

Il rogo, le cui cause sono ancora da stabilire, si è sviluppato in una ditta che si occupa di stoccaggio dei rifiuti sulla V strada della zona industriale. Al lavoro per spegnere le fiamme diverse squadre dei vigili del fuoco

ascolta articolo

Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono impegnate, in questi momenti, per cercare di spegnere un vasto incendio che si è sviluppato in una ditta che si occupa di stoccaggio rifiuti sulla V strada della zona industriale. Secondo quanto emerso stanno bruciando rifiuti e materiali di scarto. Una spessa coltre di fumo risulta visibile da diverse aree della città sicialiana. Al lavoro ci sono squadre di vigili del fuoco provenienti dalla centrale di Catania dal distaccamento cittadino Sud, da Paternò, Linguaglossa più numerose autobotti aggiuntive. Sul posto presenti anche polizia, carabinieri, personale del corpo forestale e del 118. Ancora da accertare le cause del rogo.

La nera coltre di fumo sprigionatasi sopra il luogo del rogo - ©Ansa

