Foggia, donna di 46 anni uccisa a coltellate

Una donna di 46 anni di origini marocchine, residente a Foggia, è stata uccisa a coltellate nel corso della notte. Secondo quanto emerso, aveva presentato una denuncia nei confronti dell'ex compagno, suo connazionale, ed era protetta dalla normativa legata al "codice rosso". Abitava da sola in un appartamento proprio nel centro storico del comune pugliese, ed è stata ritrovata senza vita a pochi metri dalla sua abitazione. A dare l'allarme alla polizia sono stati alcuni residenti che hanno sentito le sue urla mentre tentava di sfuggire al suo aggressore.