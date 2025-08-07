Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Foggia, donna di 46 anni uccisa a coltellate

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Secondo quanto emerso, la donna aveva presentato una denuncia nei confronti dell'ex compagno, suo connazionale, ed era protetta dalla normativa legata al "codice rosso". E' stata trovata senza vita a pochi metri dalla sua abitazione

ascolta articolo

Una donna di 46 anni di origini marocchine, residente a Foggia, è stata uccisa a coltellate nel corso della notte. Secondo quanto emerso, aveva presentato una denuncia nei confronti dell'ex compagno, suo connazionale, ed era protetta dalla normativa legata al "codice rosso". Abitava da sola in un appartamento proprio nel centro storico del comune pugliese, ed è stata ritrovata senza vita a pochi metri dalla sua abitazione. A dare l'allarme alla polizia sono stati alcuni residenti che hanno sentito le sue urla mentre tentava di sfuggire al suo aggressore. 

FOTOGALLERY

©Ansa

1/14
Cronaca

Femminicidi, da Sula a Campanella: i casi di cronaca del 2025

Donne, madri, figlie. Spesso uccise dall'ex partner o dal compagno, per desiderio di possesso, incapacità di accettare una separazione o comunque motivi correlati al solo fatto di essere donna. Vicende di violenza che continuano a occupare le pagine di cronaca. Dietro ai numeri dei femminicidi ci sono volti, storie, vite distrutte: ecco chi erano alcune delle vittime

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Delitto di via Poma, chi ha ucciso Simonetta Cesaroni? Cosa sappiamo

Cronaca

Il 7 agosto 1990 la giovane venne uccisa da un ignoto killer in un palazzo a Roma: a 35 anni dal...

13 foto

Simona Cinà, oggi l’autopsia sulla giovane morta in piscina a Bagheria

Cronaca

Viene eseguito in tarda mattinata l’esame autoptico sul corpo della ragazza deceduta in piscina...

simona cina bagheria piscina

Foggia, donna di 46 anni uccisa a coltellate

Cronaca

Secondo quanto emerso, la donna aveva presentato una denuncia nei confronti dell'ex compagno, suo...

Meteo, il ritorno dell'anticiclone africano: farà caldo anche di notte

Cronaca

Dopo un periodo di tregua, il grande caldo torna ad interessare l’Italia. Succede a causa della...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani troviamo le parole di Meloni sul caso Almasri: “La...

16 foto

Cronaca: i più letti