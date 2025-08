Morto Vladimiro Zagrebelsky, il giurista aveva 85 anni

È morto a Gressoney, in Valle d'Aosta, il giurista ed ex giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo Vladimiro Zagrebelsky. "Un giurista lucido, un europeista integerrimo, un esempio raro di rigore morale e intellettuale”: lo scrive su X Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo

Ha dedicato tutta la sua vita alla tutela dei diritti fondamentali

Zagrebelsky, giurista di rilievo, già giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo, magistrato e docente universitario, era figura di riferimento nel panorama giuridico italiano ed europeo, e, ricorda la nota, ha dedicato la sua vita alla tutela dei diritti fondamentali e alla difesa dei principi dello Stato di diritto, unendo rigore intellettuale, coerenza etica e impegno civile. Negli anni 2009 e 2010, l'Università della Valle d'Aosta ha potuto beneficiare della sua grande esperienza come docente presso la Facoltà di Scienze Politiche, dove ha tenuto un corso per studenti del terzo anno, allora giudice italiano della Corte europea dei Diritti dell'uomo. Poi è stato confermato come docente negli anni accademici successivi, assieme a figure di grande prestigio come Luciano Violante e Guido Neppi Modona.