Incendio tra Pompei e Scafati, a fuoco capannone: fumo visto a Napoli

Solo una settimana fa, un altro grosso rogo aveva interessato Castellammare, con le fiamme che si erano propagate in un deposito di auto poco lontano dall'autostrada che era stata chiusa per facilitare le operazioni di spegnimento con gravi ripercusioni su traffico della zona

Fiamme tra Pompei e Scafati. Una enorme coltre di fumo nero si è sprigionata in pochi minuti ed è visibile a chilometri di distanza. Un grosso incendio si è sviluppato, questa mattina, in un capannone adibito a deposito di abiti usati e stracci in via Spinelli, a Scafati. Non si hanno notizie di feriti e le cause del rogo restano da accertare.

Il commento del sindaco di Scafati

Su Facebook il sindaco del comune scrive: “Siamo stati sul posto. Dietro la fabbrica del gas c’è una fabbrica abbandonata di indumenti usati… Abbandonata sempre già da un po’ di tempo… Ci sono i carabinieri del reparto di Napoli ci sono i vigili del fuoco… C’è la nostra polizia municipale per gestire il traffico nella strada… C’è tutto quello che deve esserci al momento”. Numerosi i messaggi di rabbia e sconcerto sui social degli abitanti di Scafati e dei comuni limitrofi per l’ennesimo incendio divampano nel loro territorio. Solo una settimana fa, un altro grosso rogo aveva interessato Castellammare, con le fiamme che si erano propagate in un deposito di auto poco lontano dall'autostrada che era stata chiusa per facilitare le operazioni di spegnimento con gravi ripercusioni su traffico della zona.