Tivoli, Porsche rubata si ribalta: morto 18enne, 2 feriti

Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita e altri due coetanei sono rimasti gravemente feriti in un incidente avvenuto nella notte a Tivoli. Erano circa le 3.40 quando una Porsche, con a bordo tre giovani rom di età compresa tra i 17 e i 18 anni, si è ribaltata dopo aver colpito un cancello di un’azienda in via Maremmana Inferiore. L’auto è risultata rubata. Sul posto è intervenuta la polizia. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.