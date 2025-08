Cpr Albania, garanti: "Appena 27 persone a Gjader"

Sono appena 27 le persone trattenute nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gjader in Albania . Come riporta Open, i 144 posti regolamentari sono, per la maggior parte, vuoti. Questo perché da quando il Cpr è stato aperto sono arrivate in Albania 140 persone e ne sono uscite 113: 40 per mancata proroga del trattenimento, 37 perché rimpatriati, 15 per inidoneità sanitaria al trattenimento, sette per riconoscimento della protezione internazionale e le alcune per altri motivi come trasferimenti o sospensione del decreto di espulsione. Le 27 persone attualmente nel Cpr provengono prevalentemente da Algeria, Senegal, Pakistan, India, Ghana.