Piombino, colpito da fulmine in spiaggia: cuore riparte dopo 30 minuti

Un turista di 69 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine durante un improvviso quanto violento temporale mentre si trovava sulla spiaggia libera di Ponte d'Oro, a Piombino in provincia di Livorno. L'episodio è accaduto nella tarda mattinata di oggi. Il turista è stato rianimato sulla spiaggia dopo che il suo cuore aveva smesso di battere.

La rianimazione cardiopolmonare per far ripartire il cuore è durata 30 minuti. Poi è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Le Scotte di Siena dove è adesso ricoverato in gravi condizioni.