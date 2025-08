Spoleto, bimbo di 15 mesi morso da cane di famiglia: ricoverato

Un bambino di 15 mesi è rimasto ferito al volto dal morso del cane di famiglia. L'episodio si è verificato nella mattina di oggi a Spoleto, in provincia di Perugia. Il piccolo è stato morso in più parti, in particolare allo zigomo sinistro e alla guancia, come riferisce l'Usl Umbria 2. Ha riportato un'altra ferita a livello della regione occipitale sinistra. I genitori lo hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto, dal quale è stato poi trasferito al Santa Maria di Terni. Le condizioni generali, riferisce ancora l'Usl Umbria 2, sono buone con parametri stabili.