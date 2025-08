Meteo, questa settimana si prepara un'intensa ondata di caldo

L’ondata di calore che investirà il nostro Paese raggiungerà il suo culmine entro il weekend del 9-10 agosto. Le previsioni indicano un'impennata dei valori termici, con temperature che oscilleranno tra i 35°C e i 40°C in molte regioni, in particolare nelle aree interne e nelle grandi città, come quelle della Pianura Padana.