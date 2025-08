Agosto e Ferragosto a Napoli, cosa fare: gli eventi da non perdere

“Welcome Ferragosto” dal 13 al 17 agosto visite guidate gratuite, punti di accoglienza e animazione per i turisti e i napoletani che restano in città. Cinque giorni di visite guidate gratuite e animazione nel centro storico, e un vademecum in due lingue per aiutare i turisti a vivere al meglio Napoli nei giorni più "caldi" dell' estate. È "Welcome Ferragosto. Itinerari nel centro storico", un'iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, che si svolge nei giorni 13, 14, 15, 16, 17 agosto, ed è realizzata dall'assessorato al Turismo in collaborazione con l'assessorato al Commercio.