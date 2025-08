Palermo, 21enne trovata morta in piscina durante una festa privata

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, Simona Cinà, sarebbe caduta in acqua e non sarebbe riuscita a riemergere. All'interno dell'abitazione privata, nella quale si trovava la 21enne, si stava svolgendo una festa. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La villa è stata posta sotto sequestro e la procura di Palermo ha disposto l'autopsia

