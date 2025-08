Agosto e Ferragosto a Roma, cosa fare: gli eventi da non perdere

Infine, qualche idea per cosa fare la sera di Ferragosto, magari dopo aver trascorso una giornata al mare. Se volete concludere in bellezza il 15 agosto, potreste valutare di assistere a uno dei tanti concerti sotto le stelle. Non mancano festival jazz, musica live nei parchi e cinema all’aperto. Se, invece, amate la movida, sul litorale romano trovate numerose discoteche e beach party, in particolar modo a Ostia e dintorni, per ballare fino a tarda notte