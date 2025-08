Agosto e Ferragosto a Milano, cosa fare: gli eventi da non perdere

Se il 15 agosto siete bloccati in città e non avete la possibilità di andare al mare o al lago, un'ottima alternativa da veri milanesi è l'Idroscalo. L'ingresso è gratuito e potrete praticare numerose attività sportive, come surf, kayak, nuoto e wakeboard. Sul posto sono disponibili diversi servizi, tra cui punti di ristoro e aree attrezzate. Per i più piccoli, l’Idroscalo offre giostre e strutture acquatiche pensate per il loro divertimento