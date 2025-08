Pozzallo, sbarcata nave con salme di due piccoli migranti

Si tratta di un bambino di 10 mesi e di una bimba di 8. La loro barca era stata intercettata e le altre persone tratte in salvo in un punto non distante dalle coste tunisine dalla nave Port Fukuoka, delle Isole Marshall, che li ha portati fino al porto di Pozzallo. Le altre persone salvate, tra cui le mamme dei piccoli, saranno trasferite nei centri di accoglienza dopo i controlli sanitari

Sono arrivate a Pozzallo le salme dei due neonati morti durante la traversata su una imbarcazione dalla Tunisia. Sono un bambino di 10 mesi e una piccola di 8. La loro barca era stata intercettata e i migranti erano stati tratti in salvo in un punto non distante dalle coste tunisine dalla nave Port Fukuoka, delle Isole Marshall, che li ha portati fino al porto di Pozzallo.

Le altre persone salvate

Le condizioni degli altri profughi soccorsi - 95 persone, 31 donne e 40 uomini, con 24 minori (19 maschi e 5 ragazze) - non sono buone. Provengono quasi tutti dai paesi del centro Africa, Sud Sudan, Sierra Leone, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Gambia, Senegal, Guinea Bissau. I migranti sono stati fatti sbarcare e verranno trasferiti in centri di accoglienza, dopo i controlli sanitari. Qualcuno potrebbe essere condotto in ospedale per le cure necessarie. Tra le persone sbarcate c'è anche una donna incinta e le madri dei due bambini che non ce l'hanno fatta. Le salme dei due neonati si trovano ora all'obitorio del cimitero di Pozzallo in attesa delle disposizioni sulla loro sepoltura.