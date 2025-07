Serbia, altoatesino 17enne morto accoltellato: due aggressori fermati

Un ragazzo altoatesino di 17 anni è morto accoltellato durante una lite in Serbia, mentre tre suoi amici, anch'essi della Provincia di Bolzano, sono rimasti feriti. L'aggressione è avvenuta nella serata di ieri 30 luglio nella cittadina Novi Pazar, come riporta Rai Südtirol che cita media serbi. I quattro giovani aggrediti, tutti di origine serba, sono della zona del Renon, sopra Bolzano, e si trovavano a Novi Pazar in villeggiatura. La polizia, sempre secondo i media serbi, ha arrestato due giovani mentre altri due sono ricercati. Non sono stati precisati i motivi all'origine della rissa che si è conclusa tragicamente per uno dei giovani.