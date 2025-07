Udine, uomo ucciso in casa e fatto a pezzi da madre e compagna

Il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa e le spoglie sarebbero state coperte da calce viva, probabilmente per nasconderle e perché non si diffondesse l'olezzo. Restano da chiarire i ruoli che hanno avuto singolarmente nella vicenda le due donne.

Un uomo è stato ucciso e fatto a pezzi in casa dalla madre e dalla compagna. E' quanto sarebbe accaduto a Gemona del Friuli, in provincia di Udine. L'uomo, di 35 anni, Alessandro Venier, è stato trovato morto, fatto a pezzi, nella cantina della propria abitazione. Le due donne - apprende l'ANSA da fonti qualificate autorizzate dal magistrato titolare dell'inchiesta - avrebbero già ammesso la responsabilità dell'omicidio.

Le donne in caserma

L'omicidio è stato scoperto questa mattina dai carabinieri, avvertiti intorno alle 10:30 proprio dalla compagna e dalla madre della vittima. Sul posto è giunto un equipaggio del 118, inviato dalla centrale operativa Sores Fvg e i sanitari hanno immediatamente capito che il loro intervento non era necessario. L'uomo era morto da alcuni giorni e il suo cadavere era stato fatto a pezzi e questi sistemati in un grande bidone in cantina. Poi, era stata versata calce viva in più strati. I sospetti degli investigatori si sono subito rivolti alla compagna, una donna di origini colombiane, di 30 anni, e alla madre di lui. Le due donne - apprende l'ANSA - sono state portate in caserma. Le indagini sono svolte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura di Udine