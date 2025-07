Meteo, continua l'instabilità al Nord mentre al Sud resiste il caldo

Il Sud resta protetto dall’alta pressione con tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Oggi le temperature sono elevate ma non estreme, con massime comprese tra 30 e 33 °C, ventilazione debole e mari poco mossi. Non si escludono annuvolamenti diurni sui rilievi appenninici con isolati temporali. Per i prossimi giorni, il modello previsionale indica la persistenza dell’anticiclone delle Azzorre, con assenza di caldo africano almeno fino ai primi di agosto. Tuttavia, domenica sera o lunedì potrebbe giungere nuvolosità stratiforme e deboli rovesci sul versante tirrenico, in estensione verso l’interno, ma senza fenomeni intensi. Lieve calo termico atteso entro lunedì 5 agosto