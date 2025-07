Bellini, condannato per strage Bologna, aggredito in carcere

Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale condannato all’ergastolo per la strage di Bologna del 1980, è stato aggredito nel carcere di Cagliari da un altro detenuto armato con uno spazzolino trasformato in arma. Il suo legale chiede il trasferimento in una struttura per ex collaboratori: “Temiamo l’irreparabile”

Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale e condannato in via definitiva all’ergastolo per concorso nella strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, è stato aggredito nel carcere di Uta, a Cagliari. La notizia è stata diffusa dal suo avvocato, Antonio Capitella, in un’intervista all’Adnkronos.

Richiesta di trasferimento in carcere protetto

Il legale ha inoltre annunciato l’intenzione di presentare una nuova istanza di trasferimento, come già fatto in passato. “Proveremo a fare l'istanza di trasferimento, stiamo aspettando la delega con la sua firma. Bellini ha diritto a stare in un carcere per ex collaboratori, mentre quello di Cagliari è un carcere per detenuti comuni”, ha spiegato. Secondo Capitella, esistono strutture apposite che ospitano ex collaboratori di giustizia, nelle quali Bellini potrebbe essere maggiormente tutelato. “L'ergastolo è un conto, ma la condanna a morte non esiste in Italia”, ha concluso.