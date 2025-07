Medicina "senza" test: ci sono abbastanza posti per i 60mila iscritti?

Dal 1° settembre inizia il semestre aperto: 54.313 matricole frequenteranno tre corsi propedeutici prima di affrontare le prove di ingresso, previste a novembre e dicembre, per il nuovo numero chiuso. Sono quasi il triplo degli studenti ammessi nel 2024/25. Pierino Di Silverio, segretario Anaao-Assomed: “Non ci sarà posto per tutti nelle aule e online non si potrà garantire una buona formazione. Questa riforma anticipa solo il precariato e favorisce il baronato universitario”