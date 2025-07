Sui social attivisti climatici sotto attacco: molestie e diffamazione

Un’indagine globale di Global Witness rivela che oltre nove attivisti ambientali su dieci subiscono abusi online per il loro lavoro. Facebook emerge come la piattaforma più tossica in assoluto mentre testimonianze e dati dimostrano come l’esposizione digitale stia trasformando l’attivismo in una sfida che mette a rischio sicurezza e partecipazione. La zoologa Mia Canestrini: “Una violenza incredibile, costretta a chiudere la pagina Facebook”