Scontro sulla A4, 4 morti e un ferito in incidente stradale

È di quattro morti e un ferito il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada A4 Torino-Milano, nel tratto compreso tra i caselli di Novara Est e Marcallo Mesero, al confine tra Piemonte e Lombardia. A comunicarlo è il servizio di emergenza 118, intervenuto sul luogo insieme all’elisoccorso, alla Polizia Stradale e ai mezzi di soccorso.

I primi riscontri

Secondo una prima ricostruzione, alla base dello schianto ci sarebbe un’invasione di carreggiata: un uomo di 70 anni, alla guida di una delle due auto coinvolte, avrebbe imboccato contromano l’autostrada, scontrandosi frontalmente con un altro veicolo sul quale viaggiavano quattro persone. L’impatto è stato violentissimo: il settantenne e tre degli occupanti dell’altra auto sono deceduti sul colpo. La quarta persona è stata trasportata in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso e si trova in condizioni critiche.

Autostrada chiusa

Il tratto autostradale in direzione Milano è stato chiuso per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. La Polizia Stradale di Novara Est, competente sul tratto interessato, sta conducendo i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.