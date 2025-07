Pistoia: trovato cadavere di 70enne scomparso, fermato il figlio

Si è concluso tragicamente il caso di Salvatore Blandino, il 70enne residente a Quarrata, nel pistoiese, scomparso da quasi un mese. Il suo corpo è stato scoperto nel pomeriggio del 22 luglio a Ferruccia di Agliana. Le autorità avevano avviato le ricerche ufficialmente dal 27 giugno, su richiesta della sorella dell’uomo che ne aveva denunciato la sparizione. La Prefettura di Pistoia aveva attivato le procedure previste in questi casi, ma le speranze di ritrovarlo in vita si sono spente con il ritrovamento del cadavere.

Indagini dei carabinieri

Il caso è seguito dai carabinieri della stazione di Quarrata in collaborazione con la compagnia di Pistoia, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti. Non è ancora noto se il figlio abbia confessato o quali siano stati i motivi dietro il presunto delitto. Le prossime ore saranno decisive per chiarire ogni aspetto di una vicenda familiare sfociata in tragedia.