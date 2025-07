Il video di Laura Santi ai parlamentari prima di morire: "Siate umani"

"Da esseri umani vi chiedo di bocciare il decreto - ha detto la giornalista in un videomessaggio diffuso sui social dal marito, all'indomani della sua morte - Non è un intento di regolamentare il fine vita ma di escluderlo. Non abbiate paura, non porterà a nessun abuso questo diritto. Vi chiedo buon senso di esseri umani"