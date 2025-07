Brescia, ultraleggero precipita a Corda Molle: 2 morti

Un velivolo ultraleggero è precipitato ad Azzano Mella, in provincia di Brescia e le due persone che erano a bordo sono morte. Il piccolo aereo è caduto nei pressi della Corda Molle, il raccordo autostradale che collega l'A4 alla A21. Il velivolo ha preso fuoco dopo essersi schiantato. Le vittime non sono ancora state identificate e sono in corso le indagini per capire da dove il mezzo era decollato. I resti dell'ultraleggero hanno danneggiato alcuni veicoli ma senza provocare feriti tra gli automobilisti. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco, diverse ambulanze, i carabinieri e gli agenti della Polizia stradale.